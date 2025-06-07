Что не так с новым фильмом «Лило и Стич»

Игровой фильм по классическому «Лило и Стичу»был одним из самых долгожданных среди последних ремейков. Для студии Disney это был шанс хоть как-то реабилитироваться после провальной «Белоснежки», для зрителей — ностальгия и любовь к инопланетному синему симпатяге.

И вот, премьера состоялась, и посмотревшие картину разделились на два лагеря: кто-то плачет во время просмотра, делится восторгами и при помощи забавных фильтров в соцсетях превращает домашних питомцев в подобие Стича; остальные же негодуют и записывают фильм в свой личный чёрный список. Почему так получилось? Разбираемся в обзоре от Тлум.Ру.

Что там?

Есть генетический эксперимент 626 — инопланетянин, искусственно созданный в лаборатории Джамбы Джукибы. Концентрированный хаос с милой мордашкой.

Есть Совет Галактической Федерации, и он проводит суд. Великая Советница приговаривает эксперимент 626 и его создателя к ссылке, так как они представляют большую угрозу. И маленький непоседа совершает побег из зала суда, волей случая попадая на Землю, на Гавайи.

Вернуть его вызывается Венди Пликли, специалист по изучению… как бы вы думали? Ковбоев! Которые являются пищей для москитов (упоминание которых теперь теряет комическое очарование, присущее оригиналу). Вместе с энтузиастом на Землю отправляют и самого Джамбо. Теперь двое инопланетян должны во что бы то ни стало вернуть эксперимент 626, иначе Капитан Ганту… Стоп! Если вы, как и мы, ждали появления этого гиганта, забудьте. Персонажа вырезали из ремейка, а финальную сцену полностью переиграли. Зато мы можем наблюдать за тем, как на протяжении всей ленты инопланетянка, похожая внешне на аксолотля, будет держать палец над кнопкой, позволяющей взорвать Землю.

626 тем временем достигает Земли, попадает под грузовик, а затем — в приют для животных, где его находит девочка Лило. А ещё между делом он успевает угнать гольфкар и испортить чью-то свадьбу. Прикрываясь маленькой землянкой, пришелец уходит от преследования, обретает имя, переосмысливает жизнь и сталкивается ещё со множеством забавных и драматичных ситуаций.

Что вышло хорошо?

В фильме по крайней мере есть, на что посмотреть. Буквально. Стич и другие инопланетяне выглядят неплохо, пусть кроме главного героя и мелькают в кадре очень быстро; порталы и космические локации — впечатляюще, а пейзажи Гавайских островов неизменно порождают мысли об отпуске. Картинка в целом глаз радует.

Также относительно достойно в своих ролях смотрятся актёры. Весь состав подобран так, что внешне мы легко можем сопоставить их с персонажами мультфильма. Сидни Агудонг справляется с ролью заботливой и очень-очень старающейся старшей сестры. Нани в её исполнении вышла просто прекрасной, такой, какой ожидаешь её видеть (в рамках имеющегося сценария). К тому же, старшей из сестёр Пелекаи добавили глубины, показав её отказ от мечты во имя заботы о сестре, и девушка смогла передать эту жертву в своём исполнении. Пару слов об игре остальных — позже.

Также нельзя оставить без внимания то, что фоновые персонажи сильно вовлечены в жизнь осиротевших сестёр. Соседка (пусть не очень успешно) приглядывает за Лило, сотрудница приюта часто пускает девочку поиграть с щенками, сотрудница опеки активно вовлекается в судьбу девочек и старается найти решения, которые изменят жизнь обеих к лучшему. Приятно видеть, что общество готово протянуть руку помощи Лило и Нани.

И, конечно же, главный из плюсов — Стич. Много Стича! Да, создатели ленты решили заполнить все сюжетные пустоты этим синим злодеем, но до чего же приятно на него смотреть!

Что получилось не очень?

Увы, оставить без внимания минусы не получится, их слишком много и они действительно оказывают большое влияние на сюжет.

Во-первых, Лило. Майя Кеалоха идеально вписалась в роль внешне, а сценаристы попытались придать киношной Лило глубины и более выразительно показать её переживания по поводу одиночества и смерти родителей. Но, к сожалению, актриса не очень хорошо справляется с тем, чтобы передать эту драматическую часть своей героини. Ей очевидно не достаёт опыта для такой роли.

Во-вторых, Джамбо и Венди. Помните, сколько комических ситуаций появлялось благодаря их попыткам маскироваться под людей? Забудьте. Теперь парочка пришельцев-охотников не занимается переодеваниями. Они просто дотронулись до пары туристов, украв их внешность.

В-третьих, второстепенные герои. Кто-то не вошел в картину, чью-то роль приуменьшили, вырезав важные и милые моменты, кого-то добавили, кого-то — поменяли до неузнаваемости, или заменили на двух персонажей, или переделали и при этом лишили смысла все шутки вокруг… Объединяет всех фоновых персонажей одно — они скучные и безликие. В каждом герое анимационного фильма 2002 года было столько харизмы и яркости! Невероятно больно наблюдать за тем, в кого они превратились.

В-четвёртых, Чуча. Уродливая куколка, которую сшила Лило и везде носила с собой, может показаться слишком мелкой деталью, чтобы заострять на ней внимание. Но эта игрушка долгое время была для девочки единственным другом, отражала её характер и имела для неё очень большое значение, помогая зрителю лучше прочувствовать мироощущение героини. В фильме её показали на пару секунд, мельком, не уделив должного внимания этой важной детали.

В-пятых, вырезанные и изменённые сцены. В ремейке Нани не ощущает такой ответственности за Стича, ведь не она приняла решение пойти за питомцем в приют, когда поняла, что малышка одинока (а ведь только благодаря оригинальному развитию событий Лило смогла убедить Великую Советницу оставить друга). В ремейке Стич не уходит, обнимая книжку о гадком утёнке и не ассоциирует себя с персонажем из этой истории. В ремейке нет забавных и очаровательных моментов, в которых инопланетянин учится вести себя, как Элвис Пресли. Изменённая картина кажется пресной, а уж о моментах с оханой и упоминать больно.

В-шестых, концовка. Обойдёмся без глобальных спойлеров, просто отметим, что она смазана, полностью лишена логики и целиком хоронит посыл об охане — семье, в которой никого не бросят…

Что в итоге?

Если смотреть фильм не вдумываясь глубоко, то, конечно, он оставит скорее положительные эмоции. Яркая картинка, очаровательный инопланетный негодник, нотка ностальгии, милые сёстры и хеппи-энд, что ещё нужно непритязательному зрителю? Наверное, те кто забыли оригинальный сюжет, или знакомятся с героями и их приключениями впервые, получат скорее хорошие впечатления.

Но мы помним всё, и никогда не забудем оригинальный мультфильм, на фоне которого ремейк кажется дешёвой подделкой. Магия Disney в очередной раз не сработала, а жаль.

В любом случае, напоминание о любимых героях — это хорошо. Кто знает, вдруг поход в кинотеатр станет для многих поводом запастись вкусняшками и пересмотреть анимационный шедевр 2002 года?