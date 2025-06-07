Фильм «Каратэ-пацан: Легенды» вышел в кинотеатрах России

31 мая состоялась премьера фильма «Каратэ-пацан: Легенды» — новой части известной спортивной серии. Спустя восемь дней лента появилась в большинстве киносетей России.

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Картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём из-за ухода студии Sony Pictures с рынка страны. Показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, который записали для стран СНГ.

«Каратэ-пацан: Легенды» — продолжение культовой серии боевиков, состоящей уже из четырёх фильмов и сериала «Кобра Кай». Лента учитывает события обоих предыдущих фильмов — оригинала 1984 года с Ральфом Маччио и ремейка с Джеки Чаном. Оба артиста вернулись в новой картине. На Rotten Tomatoes фильм получил 59% одобрения от критиков и 90% от зрителей.