Главные фильма кинофестиваля «Дух огня» покажут в рамках ПМЭФ

Специальные показы фильмов XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который прошел в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта, состоятся в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Зрители на площадках киностудии "Ленфильм" и в кинотеатре "Родина" увидят кинокартины победителей и призеров фестиваля, сообщили ТАСС в дирекции кинофестиваля.

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«Специальные показы в дни эха XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" состоятся в дни проведения Петербургского международного экономического форума на площадках кинотеатров "Ленфильм" и "Родина". С 18 по 21 июня жители и гости Санкт-Петербурга увидят кинокартины победителей и призеров фестиваля, среди которых - "Граждане крыши" (Казахстан), "Убить монгольскую лошадь" (ко-продукция Китай/Гонконг, Малайзия, Республика Корея, США, Япония, Таиланд), "Огниво против волшебной скважины" (Россия)», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, открытие эха "Дух огня" состоится вечером 18 июня в кинотеатре "Ленфильм" при участии вице-президента фестиваля Марии Зверевой. После чего режиссер фильма "Граждане крыши" Гульшат Смагулова презентует свою картину, получившую специальный приз коммуникационного партнера фестиваля Фонда Росконгресс "Душа России. Мировое кино" за сохранение традиционных духовных ценностей, а вечером 19 июня фильм "Граждане крыши" можно будет увидеть в кинотеатре "Родина".

По словам собеседницы агентства, вечером 20 июня в кинотеатре "Родина" состоится спецпоказ фильма, получившего главный приз фестиваля "Дух огня" - "Золотую тайгу" за лучший дебют - "Убить монгольскую лошадь" режиссера Сяосюань Цзян. Завершится эхо кинофестиваля 21 июня показом фильма "Огниво против волшебной скважины". Увидеть кино и пообщаться с режиссером Анджеем Петрасом и продюсером Анастасией Разлоговой смогут зрители кинотеатров "Ленфильм" и "Родина". Лента была удостоена специального приза "За сохранение культурных традиций" от генерального партнера кинофестиваля - компании "Газпром нефть".

В этом году кинофестиваль "Дух огня" побил рекорды по количеству заявок и стран-участниц: 563 заявки из 45 государств, более 17 тыс. зрителей посетили киносеансы и мероприятия фестиваля. Особое внимание в деловой программе было уделено перекрестному году культуры "Россия - Китай" и сотрудничеству со странами БРИКС, в том числе в контексте Евразийского партнерства в сфере кинопроизводства.

Кинофестиваль "Дух огня" - крупнейшая в России международная площадка для кинодебютов начинающих режиссеров. В 2002 году народный артист РФ кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания данного мероприятия в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица.