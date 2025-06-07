Кто станет режиссером сериала «Сумеречная зона»

Инсайдер Джефф Снайдер сообщил, что началась разработка фильма «Сумеречная зона». Производством картины займётся студия Warner Bros.

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По данным инсайдера, режиссёром выступит известный актёр и постановщик Бен Стиллер («Разделение»). Продюсером выступит Леонардо Ди Каприо («Отступники»). Никаких сроков о дате релиза пока нет.

«Сумеречная зона» — это культовый сериал-антология, который транслировался на канале CBS с 1959 по 1964 год. Всего вышло пять сезонов шоу. Каждый эпизод рассказывал свою историю, в которой персонажи сталкивались с паранормальными явлениями.

Сериал стал полноценной частью поп-культуры, и многие авторы вдохновлялись им при создании своих произведений, в том числе авторы шоу «Звёздный путь» и «Секретные материалы». В 2016 году «Сумеречная зона» заняла седьмое место в списке 100 величайших шоу всех времён по версии журнала Rolling Stone.