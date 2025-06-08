Сериал о балете «Этуаль» закрыт после первого сезона

Стриминговый сервис Prime Video отменил балетную драму «Этуаль» после показа одного сезона, хотя изначально Amazon заказала два сезона проекта. Решение принято через шесть недель после премьеры полного восьмиэпизодного сезона сериала от создателей «Удивительной миссис Мейзел» Эми Шерман-Палладино и Дэниэла Палладино.

© кадр из сериала «Этуаль»

Сериал рассказывает о мире балета и сосредоточен на руководителях трупп, переживающих трудности. Герои решают обменяться своими ведущими танцовщиками.

Подобные многосезонные контракты часто содержат оговорки, позволяющие стримингу или телеканалу отказаться от части заказа после выхода первой части. Именно такая ситуация произошла с «Этуаль». Съемки сериала проходили на натуре в Нью-Йорке и Париже, что влетело в копеечку.

За три недели показа, по которым доступны данные, сериал не попал в ТОП-10 стриминговых чартов Nielsen, что сделало продление дорогостоящего проекта нерентабельным.