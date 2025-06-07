Опубликованы новые постеры сериала «‎Этерна»

"Кинопоиск" представил очередную серию персонажных постеров грядущего мистического фэнтези "Этерна". В новых образах предстали Юрий Чурсин, Виктор Добронравов, Михаил Тройник, Павел Чинарёв и другие актёры.

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Сериал откроет зрителю мир планеты Кэртиана в эстетике позднего Средневековья, охваченный междоусобными конфликтами и бескомпромиссной борьбой за власть на фоне надвигающегося конца света.

Сюжет основан на романах из цикла "Отблески Этерны" Веры Камши, который журнал Мир Фантастики назвал "лучшим образчиком исторического фэнтези на всем постсоветском пространстве".

Автор идеи и шоураннер - Евгений Баранов, режиссёр Сергей Трофимов, известный по проектам "Нулевой пациент" и "Дозорам", а также сериалу "Вертинский".

Производством сериала занимаются "Плюс Студия" и "Блэк Принц Продакшенс".

Премьера состоится на "Кинопоиске" 5 июля - зрителей ждут 6 эпизодов, новые серии будут выходить раз в неделю.