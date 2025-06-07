Вышел тизер сериала «‎Хутор»

Онлайн-кинотеатры START и PREMIER поделились новым фрагментом из сериала "Хутор" (18+) - самобытной комедии о перевоспитании авантюриста, скрывающегося от обманутых клиентов и попадающего в руки сурового Бати (Гоша Куценко).

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В основе тизер-сцены - трансформация героя Сергея Романовича ("Чернобыль: Зона отчуждения", "Экипаж"), играющего самопровозглашенного коуча по финансам и инвестициям Артёма.

В начале ролика он предстаёт в образе дикаря из леса - по расчётам афериста, это должно помочь ему начать жизнь с чистого листа и получить новый паспорт.

Пока ещё он не догадывается, что вместо МФЦ полиция отправит его на Хутор - странное место, затерянное в лесах, где "заблудшие души" проходят перевоспитание. Герою предстоит столкнуться с отсутствием удобств, суровыми порядками и трудотерапией.

Роли в сериале исполнили Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова и другие.

Режиссёр - Илья Силаев ("Куплю актрису", "Сёстры", "Миша портит всё").

Премьера состоится в июле в онлайн-кинотеатрах START и PREMIER. Зрителей ожидают 17 серий по 24 минуты.