Опубликованы отрывки из фильма «‎Ровесник»

Компания Must See Magic Film поделилась эксклюзивными отрывками из фильма "Ровесник" (18+) - первого российского мокьюментари с использованием deepfake c Анной Михалковой, Александром Яценко и Даниилом Спиваковским.

Синопсис таков: 20-летний Гриша (Юрий Вершинин) прячется от проблем в бабушкиной квартире. Просматривая семейный видеоархив, юноша узнаёт тайну - его настоящий отец пропал до его рождения, основав перед этим первый в России интернет-стартап.

Гриша начинает встречаться с героями старых видео и записывает с ними интервью, чтобы больше узнать об отце, параллельно фиксируя на камеру всю свою жизнь.

Режиссёр и сценарист - Фёдор Кудрявцев ("Ничего личного", "Человек и интернет").

Премьера состоялась на фестивале "Зимний". Широкий прокат картины стартует 12 июня 2025 года.