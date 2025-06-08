Звезда «Максин XXX» присоединилась к касту новых «Звездных войн»

Актриса Миа Гот ("X", "Пэрл", "Максин ХХХ", "Бесконечный бассейн") сыграет вместе с Райаном Гослингом ("Каскадёры") в картине "Звездные войны: Истребитель" (Star Wars: Starfighter), который снимет режиссёр "Дэдпула и Росомахи" Шон Леви.

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Звезда "Драйва" исполнит роль персонажа, который должен защитить своего племянника от злобных преследователей, одним из которых и станет персонаж Гот, сообщает The Hollywood Reporter. Именно на эту роль претендовала Майки Мэдисон ("Анора"), пока её сделка не сорвалась из-за финансовых вопросов.

Действие картины развернётся через пять лет после событий ленты "Скайуокер. Восход" (2019) - девятого эпизода франшизы, завершающего сагу о Скайуокере. Над сценарием работает Джонатан Троппер ("Воин", "Винил").

Съёмки пройдут осенью 2025 года, премьера запланирована на 28 мая 2027 года, когда будет отмечаться 50-летие с момента выхода на экраны первого фильма франшизы.

До конца года Гот появится в экранизации "Франкенштейна" мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо, премьера которого состоится в ноябре на Netflix.