В кинотеатрах России покажут триллер «Как стать миллионером»

12 июня в российский прокат выйдет комедийный триллер "Как стать миллионером" (оригинальное название - The Luckiest Man in America, т.е. "Самый удачливый человек Америки").

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Сюжет основан на реальных событиях. Это история обычного работяги, который бросил вызов системе телевизионных игр и сделал эфир популярного шоу Press Your Luck 1984 года легендарным выпуском - выпуском с самым большим кушем в истории американского телевидения, выиграв более 110 000 долларов.

Роли исполнили Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмёрка", 18+; "Фоллаут"), Пол Уолтер Хаузер ("Дело Ричарда Джуэлла", "Тоня против всех") и Мэйси Уильямс ("Игра престолов", 18+).

Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто, а в России его впервые покажут 9 июня в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм".

В ролях также: Шамир Андерсон, Дэвид Стрэтэйрн, Брайан Джерати и другие.

Режиссер: Самир Оливерос.