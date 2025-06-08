У продолжения мультсериала «Царь горы» появилась новая заставка

На сервисе Hulu 4 августа стартует 14-й сезон культового мультсериала "Царь горы" (18+) Майка Джаджа ("Бивис и Батт-Хед", 18+) и Грега Дэниелса ("Симпсоны").

© кадр из мультсериала «Царь горы»

Последний к этому моменту 13-й сезон выходил в 2009-м (первый - в 1997-м). Спустя 16 лет проект возвращается. При этом персонажи повзрослеют или постареют на 10 лет.

Это видно по знаменитому опенингу (открывающей заставке), претерпевшему некоторые изменения. В частности, в нём мальчик Бобби, сын Пегги и Хэнка Хиллов, заметно подрос и даже обзавёлся растительностью на лице, хоть и довольно жиденькой.