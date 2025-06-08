В России выйдет онлайн фильм «Боб Тревино поставил лайк»

10 июня в России выйдет онлайн драмеди "Боб Тревино поставил лайк" со звездой сериала "Эйфория" (18+) Барби Феррейрой и Джоном Легуизамо из "Мулен Руж" База Лурмана.

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Сценарий вдохновлен случаем из жизни режиссёра картины Трейси Лэймон. Сюжет такой: пытаясь найти своего отца, который оборвал с ней все связи, молодая девушка случайно знакомится в социальных сетях с добродушным незнакомцем - полным тезкой ее родителя. И находит таким образом друга.

В ролях также: Френч Стюарт, Лорен Спенсер, Рейчел Бэй Джонс и другие.

Премьера состоялась на фестивале "На юг через юго-запад" (SXSW) в Техасе. Фильм получил высокую оценку критиков, а рейтинг его "свежести" на известном агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 96%.