Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть на выходных

Фильмы могут не только развлекать: они заставляют тебя задумываться о важных вещах, демонстрируют другое видение мира, показывают истории, которые могут тебя чему-то научить, пугают, впечатляют, укрепляют веру в лучшее и так далее. Сегодня тебе предстоит испытать полный спектр эмоций. Новая подборка удивит тебя разнообразием жанров, сюжетов, визуальных деталей, стилистик и не только. Не теряй времени на раздумья, а лучше сразу приступай к просмотру.

© кадр из фильма «Железный рыцарь»

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» (The Electrical Life of Louis Wain), 2021

Байопик от британского режиссера Уилла Шарпа («Черный пруд», «Таракан»).

Фильм рассказывает историю становления личности и развития творчества Луиса Уэйна (Бенедикт Камбербэтч). После смерти своей любимой жены художник старался следовать ее наставлению — видеть красоту вокруг и делиться ей с другими людьми. Потеря становится переломным моментом, который ускоряет погружение Луиса в безумие и одновременно подталкивает его к новым творческим поискам и созданию самых запоминающихся работ.

Картина — не просто байопик об очередном художнике, это путешествие в разум гения, чье видение мира было столь же уникальным, сколько и трагичным. Фильм яркий, он состоит из комичных ситуаций, которые перебивают меланхоличные эпизоды. Визуальный стиль картины заслуживает отдельного упоминания: яркие цвета, калейдоскопические узоры и искаженные перспективы — именно так Уэйн видел окружающий мир. Кошки, изображенные в антропоморфном стиле, становятся отражением его эмоций и переживаний. Фильм затрагивает темы гения и безумия, любви и потери, принятия и непонимания. Он показывает, как сложно быть человеком, чье видение мира отличается от общепринятого. Трогательное кино о медленном погружении в красивое безумие — если это описание тебя не пугает, а интригует, то обязательно выдели время на просмотр этой картины.

«Я не боюсь» (Io non ho paura), 2003

Детективный триллер от итальянского режиссера Габриэле Сальватореса («Нирвана», «Сибирское воспитание»). В основу сюжета легло одноименное произведение Никколо Амманити.

Действие разворачивается в 1970-е годы в небольшой итальянской деревушке. Десятилетний Микеле (Джузеппе Кристиано) — обычный мальчишка, который проводит дни, играя с друзьями и исследуя окрестности. Однажды во время одной из своих вылазок он обнаруживает в заброшенном колодце измученного мальчика.

Это фильм о маленьком мальчике, который слишком рано столкнулся с жестокостью реального мира. Момент встречи с пленником стал для героя поворотным в его судьбе. Перед мальчиком встал недетский выбор: соблюдать молчание и предать нового друга, который нуждается в его помощи, или же пойти против всех, рискуя собственной безопасностью. В фильме грань между добром и злом размывается, а персонажи представлены не карикатурными злодеями, а реальными людьми со своей мотивацией. Главный посыл картины — настоящий героизм заключается не в отсутствии страха, а в способности противостоять ему ради спасения других. Несмотря на то, что фильм затрагивает тяжелые темы, он оставляет после себя приятные эмоции — чувство надежды, уверенность в том, что мир не обречен и человечность действительно может изменить многое.

«Калибр» (Calibre), 2017

Остросюжетный психологический триллер от британского режиссера Мэтта Палмера («Газовщик», «Морской туман»).

Два друга — Вон (Джек Лауден) и Маркус (Мартин МакКанн) — отправляются на охоту в шотландскую глушь, надеясь отдохнуть от городской суеты. Вон ждет рождения ребенка, а Маркус жаждет острых ощущений (мужчины — полные противоположности). И как раз эта разница в характерах становится катализатором трагических событий.

«Калибр» — это погружение в природу страха, вины и цены, которую приходится платить за молчание. Режиссер-дебютант Мэтт Палмер создал напряженную, клаустрофобную атмосферу, пропитанную ощущением надвигающейся катастрофы. Что отличает картину от множества других триллеров, имеющих в основе троп «преступление — наказание», так это ее психологическая глубина. Фильм не сосредоточивается на экшене или саспенсе ради того, чтобы увлечь зрителя. Вместо этого он исследует сложные моральные дилеммы, с которыми сталкиваются главные герои, и их реакцию на происходящее вокруг и внутри них самих. Стоит отдать должное безупречной актерской игре — именно благодаря ей перед зрителем появились два столь сложных и противоречивых персонажа. В общем, тебя ждет многослойное кино с величественными пейзажами, низменными инстинктами героев и убийственно тяжелой концовкой.

«Железный рыцарь» (Ironclad), 2010

Исторический боевик от британского режиссера Джонатана Инглиша («Минотавр»).

Король Иоанн Безземельный (Пол Джаматти), нарушив подписанную им же Великую хартию вольностей, собирает армию наемников, чтобы вернуть утраченную власть. Его целью становится Рочестерский замок — стратегически важный объект, контроль над которым позволит ему беспрепятственно продвигаться вглубь страны. На защиту замка встает небольшая группа людей, готовых отдать свои жизни за свободу и справедливость.

Перед тобой предстанет суровое и кровавое зрелище, которое перенесет тебя в эпоху средневековой Англии. Фильм повествует о реальном историческом событии — осаде Рочестерского замка в 1215 году, когда группа рыцарей, возглавляемая Томасом Маршаллом, бросила вызов армии короля Иоанна Безземельного. В отличие от многих исторических кинолент, «Железный рыцарь» не пытается приукрасить прошлое. Здесь нет благородных героев в сияющих доспехах и романтических любовных линий. Нет, вместо этого тебя ждет реалистичное изображение войны. Режиссер не стесняется показывать кровавые и жестокие моменты, которые надолго отпечатаются в твоей памяти. Резюмируем: фильм держит в напряжении до самых титров, в нем есть захватывающие сцены сражений, реалистичные боевые противостояния и великолепные визуальные эффекты.

«Этому быть!» (Presque), 2021

Комедийная драма в поджанре бадди-муви от французского режиссера Бернара Кампана («Три брата», «Пари») в соавторстве со швейцарским коллегой Александром Жольеном.

Луи (Бернар Кампан) — гробовщик, страдающий от серьезной болезни. Его тело постепенно отказывает, и он решает отправиться в путешествие на катафалке, чтобы развеять прах своей матери на берегу моря. По пути он встречает Игоря (Александр Жольен) — жизнерадостного и немного наивного молодого человека с инвалидностью, который работает доставщиком еды. Игорь убеждает Луи взять его с собой, и эта случайная встреча становится началом их совместного приключения.

Это фильм, который цепляет с первых минут своей искренностью и неподдельной человечностью. В центре сюжета история двух совершенно разных мужчин, чьи жизни неожиданно пересекаются и оказывают огромное влияние друг на друга. Картина заставляет задуматься о ценности дружбы, принятии себя и том, как важно уметь видеть прекрасное даже в самых обыкновенных вещах. Контраст героев (мрачный и циничный Луи против оптимистичного и открытого Игоря) поддерживает комедийную составляющую. Шикарная операторская работа, красивые пейзажи Франции, показанные в фильме, эмоциональное музыкальное сопровождение, актерская игра — в этой картине хочется хвалить все. Если ты любишь сочетание драмы и комедии или просто хочешь хорошо провести время и, возможно, пересмотреть свое отношение к жизни, это творение обязательно к просмотру.