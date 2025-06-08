В России выбрали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги сразу двух голосований, в которых москвичи выбирали свои любимые фильмы и песни о Великой Отечественной войне. Они проходили в два этапа: сначала участники предлагали свои варианты, а затем определяли лучшие из десятки самых популярных. В обоих голосованиях собрали более 341 тысячи мнений.

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Лидером голосования за любимые киноленты (18 процентов голосов) стала картина Леонида Быкова «В бой идут одни старики» (1973) — о буднях советских летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. Фильм сочетает фронтовую драму с лирическими нотами, показывая не только боевые вылеты, но и крепкую дружбу между пилотами эскадрильи.

Фильм Владимира Рогового «Офицеры» (1971), снятый на Киностудии Горького, которая в этом году отмечает свое 110-летие, получил 17 процентов голосов. Он повествует о судьбах двух военных на фоне событий Гражданской и Великой Отечественной войн. Именно «Офицеры» подарили легендарную фразу: «Есть такая профессия — Родину защищать».

За пронзительную драму Станислава Ростоцкого «…А зори здесь тихие» (1972), также производства Киностудии Горького, проголосовали 16 процентов «активных граждан». Это экранизация повести Бориса Васильева о девушках-зенитчицах и их командире, которые вступили в неравный бой с фашистами. У каждого героя тяжелая судьба, полная лишений, принесенных войной.

Участники голосования за любимые песни о Победе определились со своим выбором. Безоговорочным фаворитом (25 процентов голосов) стала композиция Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы» (1975). Торжественный ритм и патриотичный текст сделали ее неофициальным гимном 9 Мая.

«Катюша» (1938), написанная Матвеем Блантером на стихи Михаила Исаковского, получила 15 процентов голосов. В ней рассказывается о девушке, которая посылает песню своему возлюбленному, защищающему Родину.

Маршу «Священная война» (1941) Александра Александрова на стихи Василия Лебедева-Кумача отдали свои голоса 13 процентов горожан. Произведение было написано в первые дни войны. Строки «Вставай, страна огромная!» звучали на вокзалах во время проводов солдат на фронт и стали символом народного сопротивления.

Голосования были подготовлены проектом «Активный гражданин» совместно с Департаментом культуры города Москвы.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуют от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

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