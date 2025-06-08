Безруков сыграет в новом сериале «Трудно быть Богом»

Стало известно, что Сергей Безруков сыграет в сериале "Трудно быть Богом" по повести братьев Стругацких. О том, что такой сериал снимается для онлайн-кинотеатра Wink и телеканала НТВ, ранее писала "РГ".

Ранее было известно, что в сериале одну из ролей сыграет Федор Бондарчук. Безруков сам рассказал о том, что играет в новинке в коротком видео.

"Завершился иранский блок съемок для меня. Группа еще здесь, остается снимать. А я в Москву. Уже съемки продолжатся в Москве. Вот наш Арканар", - рассказал актер.

После этого Безруков показал съемочную площадку, и из этих кадров стало понятно, что стилистика сериала будет кардинально отличаться от той, которую увидел зритель в фильме Алексея Германа-старшего. Из-за съемок в Иране новый сериал уже называют "русской "Дюной". Напомним, что автор сценария будущего сериала - Андрей Золотарев.

На премии ИРИ обозреватель "РГ" задала в кулуарах вопрос продюсеру Теймуру Джафарову - когда они будут раскрывать имена актеров, которые снимаются в сериале "Трудно быть Богом". Теймур сказал, что про Сергея Безрукова расскажут сейчас, а про остальных - осенью.

Кстати, недавно на форуме ЦИПР Джафаров рассказал, что в сериале искусственный интеллект будет усиливать идеи творцов.