Продюсер рассказал, как в новой «Фантастической четверке» создавали 60-е

Издание Collider взяло интервью у продюсера фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» Гранта Кёртиса. Он рассказал о создании супергеройский картины.

По словам продюсера, создатели ленты пытались воссоздать подлинную атмосферу 60-х годов. Для этого они использовали памятные вещи, которые принадлежали ещё их родителям. Второй оператор-постановщик Тим Вустер даже применял на съёмках старую 16-миллиметровую камеру своего отца.

«Мы заимствовали некоторые приёмы из 60-х годов, чтобы сделать "Фантастическую четвёрку" максимально аутентичной. Было забавно видеть, как наша команда брала старые вещи со своих полок, чтобы помочь снять фильм. Например, наш оператор Тим Вустер брал на площадку старую 16-милиметровую камеру своего отца, чтобы снять некоторые сцены».

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» выйдет в кинотеатрах 25 июля. Сюжет будущей ленты расскажет об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем команда станет частью Мстителей. Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).