В Крыму показали фильм «‎Крест» Сергея Дебижева

Документальный фильм "Крест" режиссера Сергея Дебижева представили в Крыму в рамках творческой ассамблеи в поселке Новый Свет, передает корреспондент ТАСС.

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«Многие знакомы с нашей предыдущей масштабной картиной под названием "Святой архипелаг". И это [фильм "Крест"], в общем-то, продолжение этого большого разговора о том, что и человек в большей степени состоит из духа, нежели из тела. И вообще жизнь наша больше проявляется в пространстве духовном, нежели материальном», — сказал в приветственном слове Дебижев.

Съемки полнометражной ленты проходили в Иерусалиме, на Синае, в Эфиопии и Гонконге, а также в разных монастырях в России. Как отмечает режиссер, крест - это древнейший символ, его пути в различных точках мира исследуют создатели картины.

Главным оператором картины стал Алексей Немов, продюсерами - Наталия Дебижева, Михаил Скигин, Виталий Баранов, музыку к картине создал композитор Виктор Сологуб. В фильме использованы песнопения на арамейском языке, это одна из важных составляющих картины, поскольку это язык Христа.