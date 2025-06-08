Опубликован трейлер фильма «Потерянный автобус»

Первый тизер-трейлер фильма «Потерянный автобус» (The Lost Bus) обнародовал 8 июня 2025 года видеосервис Apple TV+. Главные роли в триллере режиссера Пола Гринграсса исполнили Мэттью Макконахи и Америка Феррера, а также снялись Пол Васкес, Эшли Эткинсон, Дэнни Маккарти, Спенсер Уотсон, Кэрри Лазар, Гари Краус, Питер Дисет и другие.

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Фильм снят по мотивам реальных событий. В центре сюжета водитель автобуса (Макконахи) и учительница (Феррера), которые спасают детей во время сильных лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. В ролике можно услышать переговоры спасателей по рации и увидеть стихийное бедствие и едущий через горящий лес жёлтый автобус.

Премьера «Потерянного автобуса» состоится на Apple TV+ осенью.