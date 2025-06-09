Сборы фильма «Лило и Стич» достигли $ 770 млн

По итогам третьего уикенда сборы ремейка мультфильма «Лило и Стич» достигли отметки в $ 335 млн в США. Лента продолжает удерживать лидерство в местных чартах, опережая даже недавнюю «Балерину» с Аной де Армас.

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Общие сборы картины достигли отметки в $ 770 млн. Лента отлично показывает себя в Мексике ($ 46 млн), Великобритании ($ 34 млн) и Франции ($ 23 млн), благодаря чему постепенно приближается к миллиардной отметке. Аналитики с уверенностью заявляют, что фильм всё же дойдёт до $ 1 млрд — в отличие от недавнего «Minecraft в кино», который завершает своё выступление в прокате с $ 950 млн.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Фильм понравился как зрителям, так и критикам: на Rotten Tomatoes картина получила 70% «свежести» от обозревателей и 93% от пользователей.