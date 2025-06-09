Фильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Балерина», спин-офф «Джона Уика», стал лидером проката России на минувших выходных. Неделей ранее лидером была картина «Соловей против Муромца».

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За уикенд боевик заработал 141 млн рублей. Второе место среди официального проката получила лента «Кракен» со сборами в 19,8 млн рублей. Если брать прокат голливудских лент (то есть неофициальный), то на втором месте оказался фильм «Лило и Стич», собравший 40,6 млн рублей.

«Балерина» рассказывает историю профессиональной танцовщицы, которая охотится на убийц своей семьи и встречает на своём пути других киллеров, даже Джона Уика.

Главную роль в «Балерине» исполнила известная по многим фильмам актриса Ана де Армас.