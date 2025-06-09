Опубликован новый постер фильма ужасов «Орудия»

Кинокомпания New Line Cinema опубликовала свежий постер фильма «Орудия» — это новый хоррор Зака Креггера, режиссёра «Варвара» и других проектов.

© кадр из фильма «Орудия»

На жутком постере можно увидеть рисунки голов детей, зачёркнутые красным крестом. Постер отлично вяжется с сюжетом ленты — фильм расскажет о загадочном исчезновении детей в небольшом городе. Все они однажды ночью проснулись, одновременно ушли из своих домов и бесследно пропали. Замешаны ли в этом деле некие потусторонние силы или же речь про маньяка, узнаем уже во время просмотра картины.

© New Line Cinema

В хорроре вместе с Джошем Бролином и Джулией Гарнер также сыграли Бенедикт Вонг и Олден Эренрайк.

«Орудия» выйдут в зарубежный прокат 8 августа. Даты выхода в России пока нет.