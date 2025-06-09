Стартовали съемки фантастического фильма «Артефакты»

В Санкт-Петербурге начались съемки фильма «Артефакты» – волшебной истории о девочке Соне, которая оказывается в центре глобальных событий, от которых зависит судьба всего мира.

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Режиссером, продюсером и автором сценария выступил Александр Прост, в прошлом году подаривший зрителям проникновенную эротическую драму «Почему ты?» о трагической любви двух противоположностей с Даниилом Воробьевым и Ангелиной Загребиной в главной роли. На этот раз режиссер обращается к жанру фэнтези, исследуя тему взаимоотношений родителей и детей, любви и доверия в семье, и показывает, что настоящее волшебство способен сотворить каждый.

Роли в фильме исполнят Амалия Мотовилова, Елена Подкаминская, Владислав Абашин, Антон Филипенко, Мария Шукшина и другие. Выход фильма запланирован в 2026 году.