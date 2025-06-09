Почему стоит посмотреть сериал «Американская история любви»

Новая антология от известного продюсера Райана Мерфи под названием American Love Story обещает рассказать о легендарных романах. Первая глава этой серии посвящена паре, чья жизнь прошла под прицелом камер и заголовков — Кэролин Бессетт-Кеннеди и Джону Ф. Кеннеди-младшему. Давайте разберем, что делает этот проект таким ожидаемым.

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Новый взгляд на культовую пару

Кэролин Бессетт, выросшая в Коннектикуте, была не просто иконой стиля, но и профессионалом модной индустрии, работавшим в легендарном доме Calvin Klein. Ее встреча с Джоном Кеннеди-младшим, сыном президента США Джона Ф. Кеннеди и Жаклин Кеннеди, в 1992 году стала началом одной из самых обсуждаемых историй любви 90-х. Их роман развивался стремительно: помолвка в 1995 году, тайная свадьба в 1996-м, где Кэролин блистала в минималистичном платье Narciso Rodriguez, сделавшем дизайнера звездой. Однако за фасадом идеальной пары скрывались испытания — давление СМИ, слухи о разладе и трагический финал, оборвавший их жизни в 1999 году.

Сериал обещает показать, как любовь, начавшаяся как сказка, столкнулась с жестокой реальностью. Постоянное внимание таблоидов, карьерные амбиции и семейные сложности создали трещины в их отношениях. Кульминацией стала авиакатастрофа у берегов Мартас-Винъярд, унесшая жизни Кэролин, Джона и ее сестры Лорен. Эта история, полная драматизма, станет основой для первого сезона, который, по словам продюсеров, отразит дух времени и актуальность образа Кэролин для нового поколения.

Кто воплотит героев на экране

Кастинг сериала — одна из его главных интриг. Роль Кэролин Бессетт-Кеннеди досталась молодой актрисе Саре Пиджон. Эта 28-летняя звезда известна по ролям в сериалах “Дикарки” и “Прекрасные мелочи”. Ее внешнее сходство с Кэролин и безупречное чувство стиля делают выбор идеальным. Пиджон также готовится к съемкам в перезапуске “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”.

Роль Жаклин Кеннеди-Онассис, матери Джона, исполнит Наоми Уоттс. Эта актриса уже работала с Мерфи в проектах “Хранитель” и “Вражда”, где получила номинации на Эмми и Золотой глобус. Уоттс ранее сотрудничала и с Пиджон в фильме “Верный друг”.

Джона Кеннеди-младшего сыграет новичок Пол Келли. Несмотря на отсутствие громких ролей, его выбор из более чем тысячи претендентов говорит о потенциале актера. В сериале также появятся Грейс Гаммер в роли Кэролайн Кеннеди, сестры Джона, Сидни Леммон в роли Лорен Бессетт и Алессандро Нивола в роли Келвина Кляйна, работодателя Кэролин

Что ожидать от сюжета

Сериал сосредоточится на взлетах и падениях отношений Кэролин и Джона. Зрители увидят, как их любовь расцветала на фоне нью-йоркской элиты, но постепенно начала угасать под давлением внешнего мира. Кэролин, перешедшая от работы в модной индустрии к жизни под прицелом папарацци, и Джон, пытавшийся сохранить независимость как издатель и адвокат, столкнулись с вызовами, которые не каждая пара может выдержать. Слухи о возможном разводе, семейные разногласия и трагическая развязка создают драматическую арку, которая, по словам создателей, найдет отклик у современной аудитории.

Проект также обещает уделить внимание культурному контексту 90-х, когда Кэролин стала символом минималистичного шика, вдохновляющим молодое поколение. Ее стиль — простые линии, элегантность и уверенность — остается актуальным и сегодня, что делает сериал не только драмой, но и исследованием моды и общественных ожиданий.

Когда ждать премьеру

Производство сериала еще не началось, поэтому премьера ожидается не раньше 2026 или 2027 года. Однако интерес к проекту уже высок. Тем временем Наоми Уоттс можно будет увидеть в другом проекте Мерфи — юридической драме “Все честно” с Ким Кардашьян и Гленн Клоуз.