Сборы фильма «Пункт назначения: Кровные узы» превысили $250 млн

По итогам четвёртого уикенда сборы фильма «Пункт назначения: Кровные узы» достигли отметки в $ 257 млн. Лента продолжает занимать лидирующие позиции в мировых чартах, уступая лишь ремейку «Лило и Стич» от Disney и «Миссии невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом.

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Шестая часть серии хорроров стала самым кассовым фильмом в серии и уже окупилась. Учитывая скромный бюджет в $ 50 млн и примерно такие же затраты на маркетинг, картина приносит студии Warner Bros. прибыль, и прямо сейчас авторы ленты наверняка работают над продолжением.

«Кровные узы» продолжают сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.