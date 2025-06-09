Режиссер Романов рассказал об успехе его фильма за рубежом

Успех якутского кино обеспечили многовековые традиции сказительства, однако оно еще находится на пути становления, сказал НСН режиссер Алексей Романов.

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Якутский режиссер Алексей Романов заявил НСН, что не удивлен победе его картины «Легенды вечных снегов» на Международном кинофестивале в Канаде.

Фильм «Легенды вечных снегов» получил премию Международного кинофестиваля в Канаде за лучший фильм на языке коренных народов мира. Картину снимали в 40-градусные морозы, 70% съемок составляла езда верхом на якутских лошадях. Ранее драма завоевала Гран-при II Бишкекского международного кинофестиваля, приз за лучший сценарий фестиваля «Киношок» и Гран-при ХX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Романов отметил, что его следующий фильм будет наполовину на русском языке.

«Я не удивлен победе, так как фильм в настоящий момент получил два Гран-при, пять спецпризов, был показан на фестивалях в Нью-Йорке (США), Роттердаме (Нидерланды), Нанте (Франция), Бишкеке, Таиланде, Албании, Австралии, в России. Теперь вот Канада. Нас приглашают в Англию и Испанию. Следующий фильм будет наполовину на русском языке», — рассказал режиссер.

По его словам, успех якутского кино обеспечили многовековые традиции сказительства.

«Несмотря на то, что якутское кино признали далеко за пределами России, я считаю, что оно еще находится на пути становления, так как среди режиссеров еще идет поиск своего языка, стиля. Они осваивают новые жанры. У нас пока что несовершенно сценарное мастерство, технологии не развиты до нужного уровня и так далее. Многие говорят о феномене якутского кино, почему оно так быстро завоевало мир и получило кучу призов (около 50 Гран-при и около ста спецпризов за последние 10-13 лет). На это повлияли многовековые традиции сказительства, эпоса и слушания, желание узнать о себе через историю. Это развило воображение, визуальное и пространственное мышление якутов, а у народа - желание слушать о себе. Поэтому когда появилась возможность создавать кино, это желание киносказания обрело общенациональные масштабы», — заключил собеседник НСН.

Ранее режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев заявил НСН, что сотрудничество якутских режиссеров с известными российскими актерами или популярная история делает якутское кино заметным в афише российских кинотеатров, кроме того жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает проектам получить хорошую кассу.