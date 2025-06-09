«Это бизнес». Публицист раскритиковал современное кинопроизводство

Оно ориентировано на рынок и продажу билетов, а не на художественную ценность.

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Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился кинокритик Николай Никулин.

«Если сравнивать с опытом советского кино, то минус современного производства в том, что кинематограф ориентирован на рынок, на то, чтобы продавать билеты. Сегодня кино может быть искусством, но в первую очередь — это бизнес. Когда мы говорим про советский кинематограф, мы должны понимать, что были худсоветы. И туда входили не чиновники, а творческая интеллигенция. Сегодня нет никаких худсоветов, есть только то, что я называю стендапом, чтобы получить деньги в Минкульте».

Ранее экс-глава СТС Александр Акопов заявил, что у российского кино есть конкурент – советское. Об этом он сообщил в интервью РБК. Он отметил, что в советском кино «особо денег не считали, продлевали сроки производства, давали дополнительный бюджет».

По его словам, «были свои проблемы в советской системе», но, несмотря на все известные сложности того времени, индустрия процветала.