Фильм по The Legend of Zelda отложили

Экранизацию популярной серии игр The Legend of Zelda перенесли на два месяца вперёд — теперь фильм выйдет 7 мая 2027 года. Изначально релиз ленты был намечен на март того же года.

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В Nintendo не объяснили, чем вызвано такое решение, но пообещали использовать это время, чтобы сделать картину как можно лучше. При этом подробности о проекте всё ещё держатся в секрете.

Напомним, режиссёром фильма о Зельде выступит Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущий в лабиринте». Продюсерами ленты станут Ави Арад и создатель The Legend of Zelda Сигэру Миямото. При этом актёрский состав и детали сюжета предстоящей картины пока неизвестны.