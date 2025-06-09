Создатели сериала «Гарри Поттер» раскрыли еще шесть актеров

Объявили имена актёров, которые сыграют Малфоев и мать Уизли в сериале «Гарри Поттер»
Создатели сериала «Гарри Поттер» представили ещё шесть актёров, которые сыграют в новой экранизации книг Джоан Роулинг.
На этот раз стало известно, кому достались роли Малфоев и Молли Уизли, а также трёх учеников Хогвартса.
- Молли Уизли — Кэтрин Паркинсон («Рок-волна», «Компьютерщики»);
- Драко Малфой — Локс Пратт («Повелитель мух»);
- Люциус Малфой — Джонни Флинн («Одна жизнь», «Рипли»);
- Симус Финниган — Лео Эрли;
- Парвати Патил — Алессия Леони;
- Лаванда Браун — Сиенна Муса.
На фото актёры расположены слева направо, сверху вниз.
© WB
Ранее HBO также объявила, что роли Вернона и Петуньи Дурсль (приёмных родителей Гарри) достались Дэниэлу Ригби и Бел Паули. В сериале они будут намного моложе, чем в фильмах.