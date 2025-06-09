В России призвали создавать в кино образ счастливой многодетной семьи

В России нужно создавать образ счастливой многодетной семьи с помощью кинематографа и СМИ. Такое мнение на Форуме будущего — 2050 выразила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

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«Необходим образ счастливой многодетной семьи в СМИ, медиа, кино, мультфильмах. Нужно стремиться, чтобы быть многодетным было почетно, а большая семья, где трое и более детей, стала нормой», — подчеркнула она.

Ссылаясь на исследование, детский омбудсмен отметила, что одной из причин отказа выходцев из многодетных семей заводить большое число детей является то, что они помнят, как родителям было тяжело растить и воспитывать наследников, с какими проблемами они сталкивались. Также их недружелюбно воспринимали в обществе, в том числе в транспорте, учебных заведениях, поликлиниках.

Львова-Белова заявила, что важно сделать большие семьи модными.

До этого детский омбудсмен выразила уверенность, что количество находящихся в социальных учреждениях детей без попечения родителей можно уменьшить в два раза к 2030 году.