Опубликован новый трейлер «Железного сердца»

За две недели до премьеры Marvel выпустила очередной трейлер сериала «Железное сердце». Супергеройское шоу выйдет 24 июня на Disney+, сразу будет доступно три первых серии.

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«Железное сердце» расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась») и Олден Эренрайк («Оппенгеймер»).