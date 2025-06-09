Герман-младший объяснил, чем советское кино превосходит современное

В СССР действительно тратили больше на поддержку кинематографа, однако тогда во главе угла было качество фильма, а не бюджеты, пояснил НСН Алексей Герман-младший.

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Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что в советское время было стыдно создавать плохое кино, при этом кинематографисты не гнались за деньгами, а работали в меру своих способностей. По его словам, 80% современных фильмов и сериалов не были бы признаны в СССР.

«В СССР тратили больше на поддержку кинематографа, но была иная система. Тогда впереди стояло качество, тоже были сметы и бюджеты, но это носило более разумный характер. Да, в советском кино были проблемы. Его погубили начальственная регламентация, но само кино в среднем было мощнее, серьезнее. Думаю, 80% фильмов и сериалов, которые снимают сейчас, в СССР бы получили в лучшем случае третью категорию. Средний советский художник или оператор был гораздо более профессионален, чем сейчас. В данный момент на большинстве проектов работают те, кто тогда не получил бы даже диплом», – сказал он.

Среди прочего, собеседник НСН добавил, что современный кинематограф вряд ли может породить самобытного режиссера, который мог творить в советский период.

«Фильм моего отца "Двадцать дней без войны" снимался больше 200 съемочных дней. Сейчас в России абсолютно нормально, когда сложный военный фильм создают за 30–40 съемочных дней. За это время невозможно ничего сделать качественно. Также в СССР были серьезные ГОСТы по выработке при съемке детей или съемке в зимнее время. Все было регламентировано и это работало. В СССР деньги для множества кинематографистов не являлись чем-то основным. Было стыдно делать плохо, люди старались в меру своих способностей и таланта. При этом в СССР мог появиться, к примеру, Рязанов и остаться Рязановым. Сегодня может ли у нас появиться Рязанов и остаться таким через две-три картины? Я не уверен. Возможно, он получит профессиональное выгорание», – пояснил Герман-младший.

По его словам, государство сегодня тратит недостаточно денег на поддержку кинематографа, хотя и принято считать, что на это выделяются большие бюджеты.

«Об этом мало кто говорит, но весь бюджет Министерства культуры на кино и Фонда кино значительно меньше, чем бюджет одного американского блокбастера. Я не требую денег, просто говорю, что по факту. Речи о том, что государство тратит какие-то огромные деньги на кино нет и никогда не было», – заявил режиссер.

Ранее основатель «Амедиатеки» и бывший гендиректор канала СТС Александр Акопов в интервью РБК отметил, что производственный бюджет фильма в современной отечественной киноиндустрии при исключительно коммерческом финансировании составляет 200–300 миллиона рублей, бюджет картин с госучастием – 800 миллионов рублей. При этом конкуренцию российским проектам составляют зарубежные ленты с бюджетом в $150 миллионов.

Также, по словам Акопова, современный кинематограф сегодня конкурирует с советским, а тогда сроки производства постоянно продлевали, предоставляя дополнительный бюджет. Как пояснил Герман-младший, средний советский специалист киноиндустрии был намного профессиональнее, чем современные представители отрасли.

Как недавно отмечал в разговоре с «Радиоточкой НСН» кинорежиссер Александр Сокуров, в советское время талантливыми были 7 из 10 режиссеров, а сегодня образование и талант имеет лишь каждый десятый кинематографист.