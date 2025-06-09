Опубликован трейлера фильма «Ограбление»

Трейлер фильма «Ограбление» (The Pickup) обнародовал 9 июня 2025 года видеосервис Amazon Prime Video. Главные роли в комедийном боевике исполнили Эдди Мёрфи, Пит Дэвидсон, Ева Лонгория и Кеке Палмер, а также снялись Исмаэль Круз Кордова, Джек Кеси, Эндрю Дайс Клэй, Маршон Линч и другие. Режиссером выступил Тим Стори, сценарий написали Кевин Берроуз и Мэтт Мидер.

© Кадр из трейлера

В центре сюжет двое инкассаторов Рассел (Мёрфи) и Трэвис (Дэвидсон), которые отправляются в обычный рейс, но попадают в засаду и становятся заложниками преступной группировки во главе с криминальным гением Зои (Палмер). Напарников принуждают стать соучастниками масштабного преступления: кражи 60 миллион долларов из казино.

Премьера «Ограбления» состоится на Prime Video 6 августа.