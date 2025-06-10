Хлоя Севиньи исполнит роль в сериале «Пятизвездочный уикенд»

По данным Variety, в актёрский состав сериала «Пятизвёздочный уикенд» вошла Хлоя Севиньи, известная по фильмам «Парни не плачут» и «Клубная мания». Ещё Хлоя известна своим многочисленным сотрудничеством с Райаном Мёрфи. К примеру, она снялась в нескольких сезонах «Американской истории ужасов».

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Сюжет шоу основан на одноимённом романе Элин Хильдебранд. История рассказывает о кулинарной блогерше Холлис Шоу, которая после трагической потери решает собрать четырёх подруг на выходные на острове Нантакет. Отдых оборачивается для всех ужасными событиями.

Севиньи сыграет вместе с Дженнифер Гарнер («Сорвиголова») и Реджиной Холл («Очень страшное кино»).

Дату выхода шоу не раскрывают.