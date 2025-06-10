Вышел трейлер фильма «О, привет!»

Трейлер фильма «О, привет!» (Oh, Hi!) представила 9 июня 2025 года кинокомпания Sony Pictures. Главные роли в черной комедии режиссера и сценариста Софи Брукс («Бывший парень по соседству») исполнили Молли Гордон, Логан Лерман, Джеральдин Вишванатан и Джон Рейнольдс, а также снялись Дэвид Кросс, Полли Дрэйпер, Десмин Боргес и другие.

© кадр из фильма «О, привет!»

По сюжету Айрис (Гордон) и Айзек (Лерман) впервые отправляются на романтический уикенд. Но после изысканного ужина и ночи любви с элементами БДСМ, молодой человек неожиданно сообщает девушке, что он не считает их парой и не ищет серьезных отношений. Чтобы разубедить Айзека, расстроенная Айрис оставляет его прикованным наручниками к кровати и пускает в ход кучу аргументов, в том числе приглашает на помощь подругу Макс (Вишванатан), которая приезжает со своим парнем Кенни (Рейнольдс). И вот уже все они вместе решают, какой выход найти из этой неловкой ситуации, в которой у Айзека даже нет права голоса, так как во рту у него кляп.

Премьера фильма состоялась в январе на кинофестивале «Сандэнс». В мировой прокат «О, привет!» выйдет 25 июля.