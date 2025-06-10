Константин Крюков и Максим Лагашкин снимаются в сериале "Мотай!"
Константин Крюков и Максим Лагашкин присоединились к съемкам сериала "Мотай!" - спин-оффа "Камера Мотор".
Константин Крюков исполняет роль Матвея Селюжицкого - столичного режиссера, оказавшегося в колонии. Там он получает прозвище "Мотор" и становится новым постановщиком тюремной киностудии, продолжая начатое в первом сезоне "дело Виденина". По сюжету его герой будет переснимать культовые голливудские блокбастеры в условиях глухой тайги - с подручными средствами, самодельными декорациями и актерами-заключенными.
Максим Лагашкин играет нового заключенного по прозвищу Докука - темпераментного участника самодельной киносъемочной группы, который легко выводит из равновесия даже повидавшего многое "Мотора".
Напомним, что в актерский состав сериала вошли Дмитрий Колчин, Кристина Кучеренко, Александр Обласов, Аскар Нигаметзянов, Максим Киселев, Сергей Беляев, Амаду Мамадаков и другие.
Съемки курирует команда, подарившая зрителям первый сезон: режиссер Саша Абдуллаев, креативный продюсер Вадим Бакунев, сценаристы Ренат Актуганов и Илья Ярошевский. Производством занимается компания "Руки Вверх Production" во главе с продюсером Сергеем Жуковым.
Сергей Жуков комментирует:
"В музыке есть понятия "хук" и "суперхит". Мне кажется, во втором сезоне мы поймали джекпот, потому что у нас появился и хук, и суперхит: это два шикарных актера, которые сделают смешнее и в целом усилят, внесут нечто абсолютно новое в наш сериал, чтобы он стал еще интереснее для зрителя. Я очень счастлив, что к нашей команде присоединились такие большие профессионалы, как Максим Лагашкин и Константин Крюков".