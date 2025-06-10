Что известно о премьере фильма «Роднина»

Телевизионная премьера фильма «Роднина» состоится 13 июня 2025 года на телеканале «Россия». «ИнтерМедиа» напоминает, что байопик легендарной фигуристки Ирины Родниной снят режиссером Константином Статским по мотивам автобиографической книги «Слеза чемпионки». Главные роли в спортивной драме исполнили Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Фёдор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьёв, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева, Александр Семчев.

© кадр из фильма «Роднина»

- Впервые встав на лёд, маленькая Ира понимает, что нашла своё призвание, - сообщается в синопсисе. - Спустя годы талантливая спортсменка идёт к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнёра, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру – возвращается на лёд, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

В российский прокат фильм «Роднина» вышел в марте.