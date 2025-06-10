Стартовали съемки комедийного сериала «Дружбаны»

Онлайн-кинотеатр KION объявил о старте съёмок комедийного сериала «Дружбаны». Проект выйдет в KION, даты пока нет.

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Шоу посвящено друзьями детства, которые повзрослели, но не перестали дружить. Юра, Витя и Степан постоянно попадают в неприятности, но не отчаиваются – ведь настоящие дружбаны всегда вытащат из любой жизненной ситуации.

Фото со съёмок сериала

Режиссёром сериала выступает Артур Румынский («Мама будет против», «Анна-детективъ»).

Главные роли исполняют Борис Дергачёв, Максим Белобородов, Михаил Тарабукин. Вместе с ними в «Дружбанах» сыграли Алла Михеева, Михаил Башкатов, Мария Пирогова, Виктория Корлякова, Юлия Пилипович и другие.