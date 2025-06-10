Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал "Беларусьфильм" во время визита на киностудию и негативно высказался по вопросу об очередной финансовой поддержке "Беларусьфильма".

"Я прямо скажу, состояние дел на киностудии и в отрасли в целом крайне неудовлетворительное. Государством созданы условия для развития отечественного кинематографа и "Беларусьфильма". Но отдача пока ниже нуля. Минусовая! Ни государство, ни зритель результатов не видят", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Президент отметил, что для большинства белорусов отечественное кино закончилось "Августом 44-го…" или "Брестской крепостью". "Смотреть просто нечего! Окончательно потеряны семейная, юношеская и детская аудитории. И не нужно мне рассказывать, как вы рванули в работе со зрителем и организовали просмотры для трудовых коллективов", - добавил Лукашенко.