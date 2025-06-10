Опубликован первый отрывок из экранизации «Скотного двора»

В Сети появился фрагмент из долгожданного (работа над проектом велась с 2011 года) полнометражного мультфильма "Скотный двор" (Animal Farm), основанного на одноименной повести Джорджа Оруэлла.

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Картина стала четвертой режиссерской работой Энди Серкиса ("Дыши ради нас", "Маугли", "Веном 2"), известного по роли Голлума в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит".

Сатирическая повесть-притча, метафорически иллюстрирующая переход от идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму, была издана Оруэллом в 1945 году. По сюжету скот изгоняет с фермы угнетателей-людей. Животные решают самостоятельно вести хозяйство, однако руководство фермой захватывают свиньи. Используя пропаганду и натасканных на убийство злобных псов, они снова превращают своих собратьев в рабов.

В ряде интервью Серкис отмечал, что его версия истории будет лишена политических мотивов.

Переработкой оригинального текста занимался Ник Столлер ("Маппеты", "Ужастики", "Побег из Вегаса"), одним из продюсеров выступил режиссер "Бэтмена" Мэтт Ривз.

Персонажей озвучили Сет Роген, Киран Калкин, Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Кэтлин Тернер, Гейтен Матараццо и сам Серкис.

Фильм выйдет на Netflix летом 2025 года. Точная дата будет объявлена позже.

Ранее "Скотный двор" был экранизирован дважды: в 1954 и 1999 году.