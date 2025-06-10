Вышли постеры с главными героями фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»

Кинокомпания Universal Pictures представила персонажные постеры фильма «Мир Юрского периода: Возрождение». На них изображены трое главных героев будущего блокбастера, премьера которого состоится 3 июля.

© Чемпионат.com

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма развернутся примерно через пять лет после финала «Господства».

Зора Беннетт

© Universal Pictures

Доктор Хенри Лумис

© Universal Pictures

Дункан Кинкейд

© Universal Pictures

Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).