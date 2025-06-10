Скала Джонсон для бедных: как боец Сириль Ган стал главным героем боевика

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6 июня на стриминговой платформе Netflix вышел французский боевик «К.О.», который в российской адаптации превратился в «Полный нокаут» или просто «Нокаут». Главную роль в картине исполнил бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе, действующий боец промоушена Сириль Ган. И для француза это уже 10-я роль в карьере, но при этом девять остальных были эпизодическими. Тут же Сириль получает более чем достаточно экранного времени. Режиссёр фильма – Антуан Блоссье, который был ещё и сценаристом. До этого он также снимал фильмы «Добыча», «Приключения Реми», «На пределе» и другие.

Из-за съёмок в этом фильме Ган отказывался прошлым летом от боя с Томом Аспиналлом, о чём рассказывал британец:

«В UFC хотели дать мне поединок с Сирилем Ганом. Я согласился. Если UFC хочет что-то устроить, то погнали. Меня это не беспокоит. Я чувствую себя чемпионом мира и готов драться с кем угодно. Вам не нужно меня ни в чём убеждать. UFC — мой босс. Они хотят, чтобы я дрался с Сирилем Ганом. Но Сириль, с другой стороны, снимается в фильме. Сириль сейчас пытается стать французским Арнольдом Шварценеггером. И у него всё в порядке. Если он хочет сниматься в кино и быть актёром, то иди и наслаждайся жизнью, Сириль. Иди и делай своё дело. Заработай немного денег. Делай это так, как ты это делаешь».

Персонаж Гана Бастьен — бывший профессиональный боец ММА, который, проводя очередную защиту титула, во время поединка убил соперника, выполнив опасный слэм. После этого карьера Бастьена завершилась, сам он остро переживает произошедшее и становится отшельником, работает в карьере и просто старается забыть произошедшее. Меняется всё в момент, когда вдова бывшего соперника находит экс-бойца и просит его помочь найти её сына Лео, который пропал в Марселе. И Бастьен, пусть и с сомнениями, но соглашается в попытке хоть немного искупить вину перед этой семьёй. Чуть позже герой пересекается с девушкой из полиции Кензо (Алис Белаиди), которая ищет того же паренька, выполнявшего для неё работу информатора. Они объединяются и начинают поиски мальчика, за которым охотятся местные банды, так как он видел убийство.

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Дальше уже начинается классический экшен-боевик с обилием драк, в которых Бастьен превращается во французскую версию Джона Уика и разносит всех на своём пути. В таких сценах в любом фильме, как правило, не хватает реализма, поэтому Ган, например, не испытывает вообще ничего, когда его пырнули разбитой бутылкой. Стоит отметить, что сходства с оригинальным «Джоном Уиком» тоже есть — под неоновые огни ночного клуба Бастьен разбрасывает плохих парней на протяжении нескольких минут. В этих сценах, которые, кстати, сняты очень достойно, Ган смотрится органично. Критики отмечают, что Сириль здорово двигается и не выглядит деревянным, в чём ему помогает профессиональный опыт в единоборствах.

«Нокаут» — не затяжной фильм, чистого хрона там чуть меньше полутора часов. За счёт этого сюжет развивается быстро, на рефлексию главного героя времени почти нет. Как и на большое количество реплик. Самый затяжной диалог с участием Гана — его разговор с мальчиком, которого они с Кензо всё-таки нашли и сидят все вместе в полицейском участке. Там Бастьен объясняет парню, который отказывается его прощать за случай в поединке, что тоже в своё время потерял отца, из-за чего стал агрессивным и попадал в неприятные ситуации.

Ну а позже начинается финальная сцена, в ходе которой банда, искавшая Лео, тоже заявляется в участок и устраивает там настоящую бойню. Разумеется, в ходе драк Бастьен вновь проявляет себя с лучшей стороны, несмотря на то, что, по классике жанра, сначала уступает противнику. В итоге члены банды не выживают, мальчик спасён и возвращается к матери, все, включая персонажа Сириля Гана, счастливы.

Сюжет и повествование «Нокаута» очень простые. Местами даже слегка клишированные, потому что похожий сценарий проглядывает в плюс-минус каждом боевике. Главный герой падает на дно, откуда с трудом поднимается и побеждает зло. От Гана в этом случае не требуется какой-то выдающейся актёрской игры. Он большой, фактурный персонаж, который больше делает, чем говорит. За счёт этого в отзывах Сириля хвалят и отмечают, что игра француза в этом фильме довольно приличная. Наверное, можно в данном случае назвать Гана «Дуэйном Джонсоном для бедных». Типаж и роль вполне могли бы подойти Скале. Дуэт с Алис Белаиди тоже неплох.

Резюмируя, скажем, что несмотря на множество клише и банальный сюжет, «Нокаут» вполне себе смотрибельный фильм, но вряд ли вы его будете включать снова. Такие боевики входят в категорию «на один раз». Но многим большего и не надо, а фаната экшна должны понравиться боевые сцены. Монтаж, съёмка, поставленная хореография — всё на месте. В этом Ган хорош. Вполне возможно, что Сириль и дальше будет сниматься в подобных ролях. Во всяком случае, ему это точно интересно: