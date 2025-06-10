Про основателя рок-группы «Три дня дождя» снимут документальный фильм

Креативный продюсер и режиссёр Виктория Ариничева снимет большой документальный про основателя и фронтмена рок-группы «Три дня дождя» Глеба Викторова. Как сообщает пресс-служба коллектива, фильм эксклюзивно покажет один из онлайн-кинотеатров.

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Отмечается, что фильм охватит период от концерта на ЦСКА Арене до большого сольника в столице Белоруссии. Центром ленты станет интервью Викторова, которое он дал после лечения в реабилитационном центре.

Авторы проекта пообещали показать дом певца и раскрыть подробности его жизни вне сцены и медиа. Сам Викторов расскажет о своих страхах и комплексах, о философии трезвости и создании альбома «Висхолдинг», записанного во время его нахождения в реабилитационном центре.

«Документальный фильм «Три дня дождя» раскроет эксклюзивные подробности периода реабилитации и расскажет о периоде между двумя стадионными концертами группы, во время которого Глеб продолжает борьбу с собственными демонами ради своего будущего», - говорится в сообщении.

Ранее Викторов написал своим поклонникам письмо, в котором рассказал о зависимости от веществ, одиночестве и поиске смысла жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».