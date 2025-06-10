В России выйдет эротический триллер «Горячая штучка»

В России официально выйдет американский эротический триллер "Горячая штучка" (18+) с Алисией Сильверстоун ("Солдаты неудачи", "Взрыв из прошлого", "Полный беспредел", "Бестолковые") и Карлом Глусманом ("Падение империи", "Под покровом ночи", "Грейхаунд", "Программисты") в главных ролях.

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Синопсис ёмок: "Успешная деловая женщина оказывается в смертельной игре, когда ее отвергнутый молодой любовник переступает черту, превращая влечение в опасную одержимость".

Режиссёр - Джастин Келли.

Премьера в России - 3 июля. Уже доступны трейлер (18+) и постер проекта.