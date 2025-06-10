Критики оценили фильм «Как приручить дракона»

9 июня критики опубликовали обзоры фильма «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма студии DreamWorks с живыми актёрами. Ленту показали журналистам, и они в целом высоко оценили работу режиссёра Дина ДеБлуа.

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Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют 84% обозревателей. Критики хвалят адаптацию примерно за те же моменты, что и оригинал: за юмор, живых персонажей, интересную историю и верность мультфильму 2010 года. Впрочем, нашлись и те, кому это показалось недостатком: ремейк якобы не добавляет в сюжет ничего нового и просто пересказывает знакомые события в новом формате с живыми актёрами.

Что пишут критики о фильме «Как приручить дракона»

"Если вы любите оригинальный мультфильм, то у вас нет ни одной причины не любить ремейк".

"«Как приручить дракона» — самый верный ремейк за всю историю с 20 минутами нового хронометража. Некоторые изменения в фильме действительно работают, но оригинальный мультфильм взлетел ещё выше".

"Авторы сделали выбор адаптировать книгу в качестве анимационного фильма в первый раз, и это было правильным решением. Ремейк буквально избавляется от всего, что было особенным в оригинале".

"Лучший ремейк с живыми актёрами в истории! Он соединяет эпичные полёты с невероятной кинематографией в одно целое".

"Какой бы душераздирающей эта история ни была, трудно отделаться от мысли, что ты знаешь все события наперёд".

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года в мировых кинотеатрах.