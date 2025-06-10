В Universal Pictures похвастались успехами фильма «Злая: Навсегда»

Кинокомпания Universal Pictures похвасталась успехами фильма «Злая: Навсегда». Дебютный трейлер продолжения сказки по «Волшебнику страны Оз» собрал 113 млн просмотров за первые 24 часа, почти в два раза обойдя показатели ролика для первой части за тот же период.

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В Universal отмечают, что это очень высокий показатель для картины, сопоставимый с результатами дебютного трейлера «Барби». Картина с Райаном Гослингом и Марго Робби заработала в прокате $ 1,44 млрд, поэтому в компании наверняка надеются на схожие показатели «Злой: Навсегда».

Впрочем, до абсолютного рекорда будущей картине ещё далеко. Лучший результат всё ещё принадлежит «Дэдпулу и Росомахе», который за первые сутки собрал более 365 млн просмотров. Премьера фильма «Злая: Навсегда» состоится 21 ноября в мировых кинотеатрах.