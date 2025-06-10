Что известно о сериале «Чужой» с Плетневым

Телевизионная премьера сериала «Чужой» состоится на Первом канале 16 июня 2025 года. Главные роли в остросюжетном многосерийном проекте режиссера Леонида Пляскина (при участии Альберта Барбарича) исполнили Кирилл Плетнёв, Александр Бухаров, Марьяна Спивак, Любовь Константинова, Дмитрий Петрухин, Алексей Манцыгин и другие

По сюжету, преуспевающий банкир Владимир Орлов (Плетнёв) вынужден бежать от правосудия за границу. Он быстро понимает, что живым ему не уйти. Пытаясь скрыться от уголовного преследования и расправы бывших партнеров, герой оказывается в небольшом городке на границе с Финляндией. Волею судьбы он присваивает себе личность майора полиции. Теперь Орлов живет двойной жизнью: разбирается в местных происшествиях как обычный следователь и одновременно скрывается от столичной полиции и нанятых киллеров. Он ищет возможность нелегального перехода границы, но с каждым днем уйти становится все сложнее.

Съемки сериала «Чужой» проходили в 2021 году в Ленинградской области: в Кронштадте, Кировске, Шлиссельбурге. Городок на границе с Финляндией, в котором главный герой пытается скрыться от правосудия, – это собирательный образ Кировска и Шлиссельбурга. Онлайн-премьера состоялась в 2023-м на «Кинопоиске».