Картина «Как приручить дракона» выйдет в кинотеатрах России

13 июня состоится мировая премьера фильма «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма студии DreamWorks с живыми актёрами. Проект по знаменитой вселенной уже можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не добралась из-за ухода студии Universal Pictures с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Приключение доберётся до России уже 21 июня — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.