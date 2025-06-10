Геймдизайнер Хидео Кодзима назвал четыре любимых фильма

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель Metal Gear Solid и Death Stranding, рассказал о своих самых любимых фильмах. Знаменитый разработчик видеоигр назвал четыре картины, оказавшие на него наибольшее впечатление.

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Среди любимых фильмов Кодзимы оказались в основном культовые работы второй половины XX века, среди которых фантастическая лента «Космическая одиссея», боевики «Таксист» и «Безумный Макс 2», а также драматический триллер «Рай и ад» Акиры Куросавы.

Любимые фильмы Хидео Кодзимы

«2001 год: Космическая одиссея» (1968) — культовая фантастическая лента Стенли Кубрика.

(1968) — культовая фантастическая лента Стенли Кубрика. «Таксист» (1976) — знаменитый неонуар Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро.

(1976) — знаменитый неонуар Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро. «Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981) — вторая часть приключений Макса Рокатански с Мелом Гибсоном.

(1981) — вторая часть приключений Макса Рокатански с Мелом Гибсоном. «Рай и ад» (1963) — одна из самых высокооценённых работ японского режиссёра Акиры Куросавы.

Сейчас Хидео Кодзима работает над Death Stranding 2 — продолжением фантастического приключения с Норманом Ридусом. Релиз игры состоится 26 июня на PlayStation 5.