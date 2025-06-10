Закончились съемки сериала «1000 нет и 1 да» от продюсера Жоры Крыжовникова

Съемки нового сериала - романтической драмы "1000 нет и 1 да" от продюсера Жоры Крыжовникова недавно завершились в Сочи. Сейчас работа над новым проектом для онлайн-кинотеатра Wink продолжается в Москве, съемки будут идти до конца июня.

© Российская Газета

Сериал - история о том, как одна случайная встреча навсегда изменит жизни Оксаны, юной девушки из простой семьи, и Сергея, молодого олигарха. Все началось… со свадьбы. Таня, сестра Оксаны, выходит замуж. Свадебный день превращается в череду катастроф - буквально все идет не по плану. На свадьбе даже появляется бывший возлюбленный Тани. А самоуверенный богач Сергей при всех делает предложение Оксане… Отказ Оксаны Сергея очень задевает: "И пусть ты тысячу раз скажешь нет, рано или поздно ты все равно скажешь да!".

"История написана в жанре мелодрамы. Кто-то может сказать, что это скучно или плоско, но я считаю, что это один из самых сложных жанров. Он требует создания глубоких эмоциональных сцен и открытого противостояния положительных и отрицательных персонажей. Сюжет основан на трех пьесах Островского: "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и немного "Шутники". Эти произведения раскрывают истинную сущность представителей разных сословий общества, затрагивают темы обесценивания человеческой души и конфликта между личной свободой и общественными устоями", - рассказывает режиссер Андрей Силкин.

Он знаком зрителям по проектам "Плакса", "Молодежка. Новая смена", "Тетя Марта", "Практика". Главные роли исполняют: Елена Лядова, Ксения Трейстер, Ангелина Стречина, Константин Белошапка, Павел Попов и Иван Жвакин. Также снимались Сергей Анненков, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко, Вероника Мохирева, Виктория Клинкова, Миша Мяло.