Почему стоит ждать военную драму «Август»

Что известно о фильме «Август»? Дата выхода в 2025 году, актеры и сюжет
Осенью 2025 года в российский прокат выходит историческая драма «Август». Фильм расскажет о событиях, которые разворачивались в последний летний месяц 1944 года. «Лента.ру» собрала все, что известно о будущей ленте на данный момент: точная дата релиза, актеры и роли, сюжет, трейлер.
«Август» (2025): Главное о фильме
- Страна: Россия
- Жанр: драма, военный
- Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев
- Сценаристы: Владимир Богомолов, Сергей Снежкин
- Продюсеры: Константин Эрнст, Артем Суджян, Анатолий Максимов
- В главных ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов и другие
- Бюджет фильма: 650 миллионов рублей
- Возрастной рейтинг: 16+
- Дата выхода фильма: сентябрь 2025 года
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Дата выхода
Премьера военной драмы «Август» запланирована на осень этого года. Фильм «Август» выйдет в российских кинотеатрах 25 сентября 2025 года.
Трейлер
Первый трейлер к фильму «Август» вышел 25 апреля 2025 года.
Сюжет
Действие нового фильма разворачивается в августе 1944 года на западе Белорусской ССР, в непроходимых лесах. Недавно эту территорию в ходе операции «Багратион» освободили от немецких захватчиков, но в тылу советских солдат до сих пор действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Их необходимо остановить, чтобы не допустить удара в спину наступающей Красной армии. Оперативно справиться с этой задачей могут только сотрудники контрразведки СМЕРШ.
Основой для сценария к фильму «Август» стал роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Он выходил под разными названиями: «Возьми их всех!», «Момент истины», «Убиты при задержании…», «Чрезвычайный розыск: В августе сорок четвертого».
Что такое контрразведка СМЕРШ?
СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам») — это название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций, действовавших в годы Второй мировой войны. Контрразведка появилась в СССР в апреле 1943 года. Название спецслужбы придумал глава Советского Союза Иосиф Сталин.
В состав СМЕРШ вошли сотрудники, которые раньше трудились в особых отделах НКВД (особисты). В ходе службы они должны были бороться с немецкими шпионами и диверсантами на фронтах войны, останавливать провокации в тылу, выявлять антисоветские элементы, проникшие в состав Красной армии, и выполнять другие спецзадачи.
О чем роман «В августе сорок четвертого»
Роман Владимира Богомолова основан на реальных событиях, которые происходили в последний летний месяц 1944 года на территории Белорусской ССР, которую недавно освободили от немецкой армии. Советские военные перехватывают радиосообщение, и понимают, что у них в тылу действует группа вражеских разведчиков. Найти их поручают команде капитана Павла Алехина из СМЕРШа, но расследование заходит в тупик.
В это же время на той же территории советское руководство планирует провести масштабную секретную операцию — окружить порядка 700 тысяч немецких солдат. Главнокомандующий Иосиф Сталин понимает, что вражеское ДРГ может раскрыть планы Красной армии и лишить ее преимущества внезапности, поэтому лично берет на контроль поиски шпионов. Он велит СМЕРШу уничтожить разведчиков противника любыми средствами в течение суток.
Контрразведчики утверждают, что знают, в каком районе находится рация ДРГ, а также примерное время, когда должен пройти очередной сеанс радиосвязи. Однако капитан Алехин, как и его непосредственное начальство, понимает, что войсковая операция означает провал всех ранее предпринятых поисковых мероприятий, ведь даже в случае удачного исхода вражеские агенты скорее всего будут убиты, а это сделает невозможным вскрытие вражеской агентурной сети в регионе. Но к протестам Алехина не прислушиваются.
Лес, в котором может находиться рация, окружают, постепенно продвигаясь вперед и сжимая кольцо, чтобы вынудить немецких разведчиков двигаться. Внутри девять групп контрразведки ждут в засаде, чтобы в случае появления подозреваемых спровоцировать их на атаку, задержать и допросить. В самом перспективном месте затаилась группа капитана Алехина — вскоре они видят трех неизвестных в форме советских военных.
Во время проверки документов Алехин понимает, что один из них — известный нацистский диверсант Иван Мищенко. Он провоцирует его и двух других шпионов на нападение, заставляя показать вещевые мешки, в которых лежит та самая рация. Начинается перестрелка, но цель достигнута — двух агентов противника удалось взять живыми. Алехин с помощью психологической атаки добивается от захваченного радиста признания — так называемого «момента истины».
Другие экранизации романа
«Момент истины» (1975). За работу над фильмом взялся литовский режиссер Витаутас Жалакявичюс, однако почти полностью отснятая картина так и не вышла. Причин было несколько, в том числе конфликт режиссера с автором романа.
«В августе 44-го» (2001). Фильм снял белорусский режиссер Михаил Пташук, главные роли сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников. На «Кинопоиске» картина набрала 8,3 балла и занимает 42-е место в числе 250 лучших фильмов. Несмотря на это, автору романа Владимиру Богомолову экранизация не понравилась, и он даже велел убрать свое имя из титров.
«Операция "Неман"» (2023). Пятисерийный мини-сериал режиссера Сергея Виноградова вышел через два десятилетия после смерти Богомолова. Главные роли в нем сыграли Александр Яценко, Алексей Кравченко и Алексей Макаров. Сериал оказался не таким популярным, как фильм: на «Кинопоиске» он набрал 6,5 балла.
Производство
Фильм «Август» снимали при поддержке Фонда кино и Первого канала. Изначально режиссерское кресло занимал Алексей Андрианов («Годунов», «София»), но позже он выбыл из проекта. Вместо него фильм режиссировали Никита Высоцкий («Союз Спасения. Время гнева», «Красная Поляна») и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Тесты для настоящих мужчин»).
Продюсерами выступили Анатолий Максимов («Граница: Таежный роман», «Диверсант 2: Конец войны») и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст («Дело Декабристов», «Балабанов. Колокольня. Реквием»).
«Мне посчастливилось общаться с Владимиром Богомоловым. И я знаю все его комментарии по поводу двух первых экранизаций. В нашей версии мы постарались учесть основные пожелания автора. Ну и, кроме этого, с тех пор прошло пару десятилетий. Язык кино активно меняется, поэтому нам хотелось сделать очень актуальную сегодняшнюю картину про события августа 1944 года», – Константин Эрнст, продюсер фильма.
Актеры и роли
Главные роли исполнили:
- Сергей Безруков («Бендер: Последняя афера», «Мастер и Маргарита», «Бригада») — капитан Павел Алехин;
- Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте», «По щучьему велению», «Царевна-лягушка») — старший лейтенант Евгений Таманцев;
- Павел Табаков («Екатерина. Самозванцы», «Доктор Лиза», «Беспринципные») — гвардии лейтенант Андрей Блинов;
- Илья Исаев («Слуга государев. Режиссерская версия», «Метод», «Отмена всех ограничений») — старший сержант Архип Хижняк;
- Роман Мадянов («Весенние перевертыши», «По щучьему велению», «Домашний арест») — генерал-лейтенант Алексей Егоров;
- Даниил Воробьев («Гром: Трудное детство», «Гагарин. Первый в космосе», «Пассажиры») — подполковник Николай Поляков;
- Кирилл Кузнецов («В созвездии Стрельца», «История любви Советского Союза», «Лихач») — капитан Игорь Аникушин;
- Алексей Вертков («Хитровка. Знак четырех», «Доктор Лиза», «Калашников») — майор, комендант города Лида;
- Иван Колесников («Петр I: Последний царь и первый император», «Екатерина Великая», «Движение вверх») — майор НКВД Игорь Фомин;
- Эльдар Калимулин («Калашников», «Подольские курсанты», «Эпидемия. Вонгозеро») — старший лейтенант Сенцов;
- Илья Малаков («Легенда о Коловрате», «Чужая жизнь», «Операция «Мухаббат»» — капитан Николаев;
- Тина Стойилкович («Оффлайн», «Многогранники», «Казанова») — Юля Антонюк;
- Роман Васильев («Любовь Советского Союза», «Пророк. История Александра Пушкина», «Знакомство родителей») — старший лейтенант Казимир Павловский;
- Денис Нурулин («Противостояние», «Безсоновъ», «Княжна милосердия») — лейтенант-связист;
- Ефим Петрунин («Мафия — дело семейное», «Охота на крылатого льва», «Между нами, девочками») — капитан Илья Фомченко;
- Петр Логачев («Чижик-Пыжик возвращается», «Наше счастливое завтра», «Шеф. Мужская работа») — Максим Горошников;
- Вера Шпак («Серебряный бор», «Многоэтажка», «Временно недоступен») — жена майора Фомина;
- Максим Емельянов («Криминальная Россия», «Перевал Дятлова», «Комиссарша») — Михаил Лопухин;
- Николай Иванов («Некрасивая подружка. Страшная, страшная сказка», «Екатерина. Фавориты», «Чернобыль: Зона отчуждения») — Начальник Лидского отдела НКВД.