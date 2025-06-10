Почему стоит ждать военную драму «Август»

Осенью 2025 года в российский прокат выходит историческая драма «Август». Фильм расскажет о событиях, которые разворачивались в последний летний месяц 1944 года. «Лента.ру» собрала все, что известно о будущей ленте на данный момент: точная дата релиза, актеры и роли, сюжет, трейлер.

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«Август» (2025): Главное о фильме

Страна: Россия

Россия Жанр: драма, военный

драма, военный Режиссеры: Никита Высоцкий, Илья Лебедев

Никита Высоцкий, Илья Лебедев Сценаристы: Владимир Богомолов, Сергей Снежкин

Владимир Богомолов, Сергей Снежкин Продюсеры: Константин Эрнст, Артем Суджян, Анатолий Максимов

Константин Эрнст, Артем Суджян, Анатолий Максимов В главных ролях: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов и другие

Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Илья Исаев, Роман Мадянов и другие Бюджет фильма: 650 миллионов рублей

650 миллионов рублей Возрастной рейтинг: 16+

16+ Дата выхода фильма: сентябрь 2025 года

43 тысячи пользователей «Кинопоиска» добавили ленту в «Буду смотреть» и ждут, когда она выйдет.

Дата выхода

Премьера военной драмы «Август» запланирована на осень этого года. Фильм «Август» выйдет в российских кинотеатрах 25 сентября 2025 года.

Трейлер

Первый трейлер к фильму «Август» вышел 25 апреля 2025 года.

Сюжет

Действие нового фильма разворачивается в августе 1944 года на западе Белорусской ССР, в непроходимых лесах. Недавно эту территорию в ходе операции «Багратион» освободили от немецких захватчиков, но в тылу советских солдат до сих пор действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Их необходимо остановить, чтобы не допустить удара в спину наступающей Красной армии. Оперативно справиться с этой задачей могут только сотрудники контрразведки СМЕРШ.

Основой для сценария к фильму «Август» стал роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Он выходил под разными названиями: «Возьми их всех!», «Момент истины», «Убиты при задержании…», «Чрезвычайный розыск: В августе сорок четвертого».

Что такое контрразведка СМЕРШ?

СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам») — это название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций, действовавших в годы Второй мировой войны. Контрразведка появилась в СССР в апреле 1943 года. Название спецслужбы придумал глава Советского Союза Иосиф Сталин.

В состав СМЕРШ вошли сотрудники, которые раньше трудились в особых отделах НКВД (особисты). В ходе службы они должны были бороться с немецкими шпионами и диверсантами на фронтах войны, останавливать провокации в тылу, выявлять антисоветские элементы, проникшие в состав Красной армии, и выполнять другие спецзадачи.

О чем роман «В августе сорок четвертого»

Роман Владимира Богомолова основан на реальных событиях, которые происходили в последний летний месяц 1944 года на территории Белорусской ССР, которую недавно освободили от немецкой армии. Советские военные перехватывают радиосообщение, и понимают, что у них в тылу действует группа вражеских разведчиков. Найти их поручают команде капитана Павла Алехина из СМЕРШа, но расследование заходит в тупик.

В это же время на той же территории советское руководство планирует провести масштабную секретную операцию — окружить порядка 700 тысяч немецких солдат. Главнокомандующий Иосиф Сталин понимает, что вражеское ДРГ может раскрыть планы Красной армии и лишить ее преимущества внезапности, поэтому лично берет на контроль поиски шпионов. Он велит СМЕРШу уничтожить разведчиков противника любыми средствами в течение суток.

Контрразведчики утверждают, что знают, в каком районе находится рация ДРГ, а также примерное время, когда должен пройти очередной сеанс радиосвязи. Однако капитан Алехин, как и его непосредственное начальство, понимает, что войсковая операция означает провал всех ранее предпринятых поисковых мероприятий, ведь даже в случае удачного исхода вражеские агенты скорее всего будут убиты, а это сделает невозможным вскрытие вражеской агентурной сети в регионе. Но к протестам Алехина не прислушиваются.

Лес, в котором может находиться рация, окружают, постепенно продвигаясь вперед и сжимая кольцо, чтобы вынудить немецких разведчиков двигаться. Внутри девять групп контрразведки ждут в засаде, чтобы в случае появления подозреваемых спровоцировать их на атаку, задержать и допросить. В самом перспективном месте затаилась группа капитана Алехина — вскоре они видят трех неизвестных в форме советских военных.

Во время проверки документов Алехин понимает, что один из них — известный нацистский диверсант Иван Мищенко. Он провоцирует его и двух других шпионов на нападение, заставляя показать вещевые мешки, в которых лежит та самая рация. Начинается перестрелка, но цель достигнута — двух агентов противника удалось взять живыми. Алехин с помощью психологической атаки добивается от захваченного радиста признания — так называемого «момента истины».

Другие экранизации романа

«Момент истины» (1975). За работу над фильмом взялся литовский режиссер Витаутас Жалакявичюс, однако почти полностью отснятая картина так и не вышла. Причин было несколько, в том числе конфликт режиссера с автором романа.

«В августе 44-го» (2001). Фильм снял белорусский режиссер Михаил Пташук, главные роли сыграли Евгений Миронов, Владислав Галкин и Юрий Колокольников. На «Кинопоиске» картина набрала 8,3 балла и занимает 42-е место в числе 250 лучших фильмов. Несмотря на это, автору романа Владимиру Богомолову экранизация не понравилась, и он даже велел убрать свое имя из титров.

«Операция "Неман"» (2023). Пятисерийный мини-сериал режиссера Сергея Виноградова вышел через два десятилетия после смерти Богомолова. Главные роли в нем сыграли Александр Яценко, Алексей Кравченко и Алексей Макаров. Сериал оказался не таким популярным, как фильм: на «Кинопоиске» он набрал 6,5 балла.

Производство

Фильм «Август» снимали при поддержке Фонда кино и Первого канала. Изначально режиссерское кресло занимал Алексей Андрианов («Годунов», «София»), но позже он выбыл из проекта. Вместо него фильм режиссировали Никита Высоцкий («Союз Спасения. Время гнева», «Красная Поляна») и Илья Лебедев («Любовь Советского Союза», «Тесты для настоящих мужчин»).

Продюсерами выступили Анатолий Максимов («Граница: Таежный роман», «Диверсант 2: Конец войны») и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст («Дело Декабристов», «Балабанов. Колокольня. Реквием»).

«Мне посчастливилось общаться с Владимиром Богомоловым. И я знаю все его комментарии по поводу двух первых экранизаций. В нашей версии мы постарались учесть основные пожелания автора. Ну и, кроме этого, с тех пор прошло пару десятилетий. Язык кино активно меняется, поэтому нам хотелось сделать очень актуальную сегодняшнюю картину про события августа 1944 года», – Константин Эрнст, продюсер фильма.

Актеры и роли

Главные роли исполнили: